Na megaroof virtuele munten: Coincheck gaat gedupeerde klanten voor 400 miljoen dollar vergoeden

28 januari 2018

15u02

Bron: Belga 0 Geld Coincheck, één van de grootste Japanse beurzen voor cryptovaluta's, gaat zijn klanten voor 400 miljoen dollar (320 miljoen euro) vergoeden nadat hackers deze week aan de haal gingen met een grote hoeveelheid cryptomunten.

Het bedrijf deelde zondag mee dat het 46,3 miljard yen uit zijn eigen fondsen gaat putten om circa 260.000 klanten te vergoeden die hun tegoeden in zogenaamde NEM-munten hadden verloren. Dat komt neer op ongeveer 80 procent van de totale waarde van de verliezen.

Coincheck werd vrijdag het slachtoffer van een hacking waarbij 500 miljoen NEM-munten in rook opgingen. Ze werden volgens het handelsplatform "illegaal" naar een andere locatie verstuurd.

NEM-munten

De totale verliezen, zo'n 58 miljard yen, overstijgen het bedrag dat in 2014 verdween bij beursplatform MtGox. Daarop legde Coincheck vrijdag de handel in cryptomunten grotendeels stil om de veiligheid en de bezittingen van gebruikers te waarborgen. De actie zorgde wereldwijd voor een dip onder alle grote cryptovaluta's. Hoe de 500 miljoen NEM-munten konden verdwijnen, wist de beursuitbater nog niet. Door de blokkade konden mensen niet meer bij tegoeden en kon via het platform niet meer worden gehandeld in NEM-munten, een van de grootste digitale munten. De NEM, in totale waarde de op negen na grootste cryptomunt, kelderde volgens Coinmarketcap in korte tijd met 20 procent. Andere cryptovaluta uit de top tien, inclusief de bitcoin, zakten 5 tot 10 procent.

Het weerhoudt de Japanners er niet van om volop voor cryptovaluta te gaan. Volgens de site jpbitcoin.com wordt ongeveer een derde van de transacties in bitcoins in yen uitgevoerd. Duizenden bedrijven accepteren er bitcoins als betaalmiddel.