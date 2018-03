Na hevig protest: mega-loonsverhoging voor ING-topman gaat niet door HR

13 maart 2018

08u06

Bron: ANP 0 Geld De omstreden mega-loonsverhoging voor de Nederlandse ING-topman Ralph Hamers gaat niet door. De bank wilde zijn totale beloning met 50% verhogen naar 3 miljoen euro, maar is gezwicht onder druk van de felle afwijzende reacties uit samenleving en politiek.

Het nieuws over de salarisverhoging lokte felle reacties uit in Nederland, zowel bij het publiek als bij de vakbonden en in de politiek. "Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat", laat de bank nu weten. Om schade voor het bedrijf te voorkomen, is besloten het voorstel niet in stemming te brengen bij de komende aandeelhoudersvergadering.

Voor Hamers betekent een en ander dat hij het dit jaar met een bescheiden loonsverhoging moet doen. Het huidige beloningsbeleid biedt ruimte voor een stijging van 2,2 procent, liet een woordvoerder weten. Een nieuw voorstel waarmee zijn beloning verder kan worden opgekrikt, wordt op zijn vroegst volgend jaar behandeld op de aandeelhoudersvergadering, zei hij.

"Belangrijke overwinning"

GroenLinks-leider Jesse Klaver, die werkt aan een wet om zulke loonsverhogingen voor bankiers te dwarsbomen, spreekt van een "belangrijke overwinning". Wel gaat GroenLinks door met de wet. "Om ook in de toekomst de buitensporige salarisverhogingen van bankiers te voorkomen." Regeringspartijen CDA en D66 zijn ook tevreden dat ING zich heeft bedacht. "En terecht!" reageert D66-Kamerlid Steven van Weyenberg op Twitter. "Druk van klanten, Kamer en regering werkt." Zijn CDA-collega Erik Ronnes: "Gelukkig trekt ING bizarre loonsverhoging in. De vraag blijft wel hoe het zover heeft kunnen komen." Ronnes maakt uit de affaire op dat "de kloof tussen bankentop en maatschappij nog levensgroot" is. Hij waarschuwt dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is.

Koekjesfabriek

Gisteren had de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra al laten weten dat hij op zoek was naar “wettelijke of niet-wettelijke” maatregelen om de spraakmakende salarisverhoging te voorkomen. “ING is geen koekjesfabriek maar een financiële instelling. Dit ondermijnt het vertrouwen in de banken in zijn geheel en ING in het bijzonder”, zei hij voor aanvang van een bijeenkomst van de Eurogroep in Brussel. "Banken zijn geen gewone bedrijven" zei ook de Nederlandse premier Rutte. "Het zijn in feite 'een soort semi-overheidsinstellingen' en ze hebben daarom niet dezelfde vrijheid als andere bedrijven om de beloning van hun topfiguren vast te stellen."

"Verdiende al te veel"

De Nederlandse vakbonden noemden de loonsverhoging absurd en spraken van ouderwets graaien. "ING-topman Ralph Hamers verdiende al te veel en de verhoudingen met zijn personeel worden nu nog schever getrokken", klonk het.