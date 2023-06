“Na glorietijden komen er altijd mindere periodes aan”: de levenslessen van Serax-oprichter Axel Van den Bossche (61)

“Agent­schap­pen waar ik niets aan heb gehad, hebben me 70.000 à 80.000 euro gekost”: de financiële levensles­sen van onderneem­ster Jessica De Block (29)

Jessica De Block startte met haar eerste bedrijf vanop de schoolbanken. Nog voor haar dertigste zou ze in totaal drie ondernemingen oprichten. De sleutel van haar succes is volgens de Antwerpse een afgetekende personal brand, al moest ook zij onderweg leergeld betalen. We vroegen de onderneemster welk advies ze zou geven aan haar 20-jarige zelf en wat haar financiële toppers en missers zijn. “De beste investering is altijd die in jezelf en je vaardigheden.”