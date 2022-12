Na gevallen EuroMillions-pot: kan je met 900.000 euro rentenieren? “Op een spaarrekening wordt het elk jaar 20.000 euro minder waard”

“Onhoudbare situatie”: essentiële voorzienin­gen in armste landen in gedrang door hogere schuldenaf­los­sing

De afbetaling van schulden door de armste landen ter wereld, is dit jaar al met 35 procent gestegen tot meer dan 62 miljard dollar (ongeveer 59 miljoen euro). Hogere afbetalingen voor schulden maken dat er minder geld is voor essentiële zaken zoals gezondheid, infrastructuur of onderwijs. Voor tientallen landen is de situatie zelfs "onhoudbaar", aldus de Wereldbank dinsdag in haar jaarrapport.

6 december