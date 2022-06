Na één maand maken beide jonge beleggers minstens 1.000 euro verlies: geldexpert Paul D’Hoore analyseert hun portefeuilles

Mijntelco Je nummer behouden of schrappen? Zo loopt er niets mis bij je overstap naar een andere operator

Als consument loont het de moeite om je huidige gsm-abonnement te vergelijken met het aanbod van andere operatoren. Toch laten sommigen zich nog tegenhouden om over te stappen. De reden? Ze denken dat een overstap gepaard gaat met een nieuw nummer en hebben geen zin in extra rompslomp. Niets is minder waar. Mijntelco.be zet de feiten op een rij.

