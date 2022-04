Na één maand al niets meer te merken van voordelen btw-verlaging door torenhoge energieprijzen

Elektriciteit

Wie in april een contract afsluit voor elektriciteit, ziet de factuur met andere woorden stijgen naar gemiddeld 1.708 euro per jaar, een nieuw record.

Aardgas

De gasfactuur ziet er nog somberder uit. Zo klom de gasprijs van 2.539 euro in maart naar een nieuwe recordhoogte van 3.139 euro in april. In vergelijking met maart komt er 213 euro bij, want toen daalde de prijs even tot 3.445 euro. Wie voor aardgas een contract afsluit in april zit aan 3.659 euro op jaarbasis, eveneens een record.