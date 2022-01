Na een bloedrode maandag op de beurs. Paul D’Hoore: “Heb je speculatieve aandelen in je portefeuille? Dan is dit het moment om een beetje te wieden”

Sociaalde­mo­cra­ten Europees Parlement verzetten zich tegen groen label voor gas en kernener­gie

De sociaaldemocratische fractie (S&D) in het Europees Parlement gaat niet akkoord met het voorstel van de Europese Commissie om investeringen in kernenergie en gas onder bepaalde voorwaarden als duurzame investeringen te aanzien. Dat heeft de fractie laten verstaan in een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen.

