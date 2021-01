Na de tariefverhogingen bij sommige banken: hoe gemakkelijk is het om over te stappen?

Er zijn genoeg redenen om momenteel van bank te willen veranderen. Neem nu de kosten van een zichtrekening. Die worden steeds hoger, zeker voor wie nog verrichtingen aan het loket wil doen of voor wie de uittreksels van zijn rekeningen nog op papier wil ontvangen.

Ook het rendement van spaarrekeningen kan – zelfs in een tijd dat de rente historisch laag is – sterk verschillen. Bij sommige banken is een spaarrente van 0,11% het hoogst haalbare. Andere instellingen bieden, onder bepaalde voorwaarden weliswaar, nog vijf keer zoveel.

Diverse banken slanken hun kantorennetwerk ook verder af. Op heel wat plaatsen zijn geen filialen meer aanwezig, waardoor mensen zich al een eindje moeten verplaatsen om naar de bank te gaan.

Ook mogelijk: u wil gebruik maken van bepaalde diensten die een bank alleen aanbiedt via een app.

Het kan dus lonen om de eigen bank eens kritisch onder de loep te nemen en haar dienstverlening, inclusief de kosten en rendementen van haar verschillende producten, te vergelijken met die van andere financiële instellingen.

Gratis overstappen via bankoverstapdienst

Komt u vervolgens tot de conclusie dat een overstap aan de orde is? U kan dat zelf regelen, of u kan dat doen via de bankoverstapdienst. In 2020 maakten 72.308 mensen gebruik van de bankoverstapdienst.

De bankoverstapdienst werkt vrij simpel. U contacteert uw nieuwe bank, die dan achter de schermen alles zal regelen met uw oude bank.

• Doorlopende overschrijvingsopdrachten worden overgezet naar de nieuwe bank.

• Hetzelfde gebeurt voor overschrijvingsopdrachten met een toekomstige uitvoeringsdatum.

• De betaalkaarten bij de oude bank worden geschrapt en er worden nieuwe kaarten aangevraagd.

• Domiciliëringen worden overgezet en het saldo van de zichtrekening wordt overgeheveld naar de nieuwe zichtrekening.

Als u dat wilt, worden zelfs de instanties die geregeld betalingen aan u overmaken (denk aan uw werkgever of uw ziekenfonds) door de bank verwittigd dat ze voortaan naar een ander rekeningnummer moet overschrijven.

Dat is wel een belangrijk nadeel: in tegenstelling tot bijvoorbeeld een gsm-nummer, is het niet mogelijk om een rekeningnummer over te hevelen naar de nieuwe bank.

Standaard is alles binnen de tien bankwerkdagen afgehandeld. U heeft zelfs de mogelijkheid om te bepalen op welke datum de overstap moet ingaan. Die ingangsdatum moet dan wel minstens 10 bankwerkdagen en uiterlijk een maand in de toekomst liggen.

Ook voor spaarrekeningen

Sinds kort bieden een aantal Belgische banken de bankoverstapdienst ook aan voor spaarrekeningen. Het gaat om AXA Bank Belgium, bpost bank, Crelan, KBC Bank, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, Europabank, ING Belgium en vdk bank. Opgelet: beide banken moeten de bankoverstapdienst wel aanbieden om van deze service gebruik te kunnen maken.

Meer info vindt u op www.bankswitching.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Spaargids.be: