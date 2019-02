Na de staking: sociale partners opnieuw aan tafel Redactie

15 februari 2019

14u25

Na de staking van woensdag komen de sociale partners opnieuw bijeen om een compromis te vinden in de loononderhandelingen, allicht later vandaag. Daar hadden de werkgevers eerder toe opgeroepen.

De socialistische vakbond zei eerder al bereid te zijn tot onderhandelen, maar enkel als er rekening wordt gehouden met de eisen van de werknemers. Er zou een vergadering gepland zijn in de late namiddag, maar de exacte timing wordt nog besproken. “We zijn in elk geval klaar om te praten”, zegt een vakbondsbron. “Dat gebeurt best zo snel mogelijk.”

Bonden en werkgevers raakten het in een vorige overlegronde niet eens over een nieuw loonakkoord voor de periode 2019-2020. De bonden vinden een loonsverhoging van 0,8 procent bovenop de index onvoldoende, terwijl de werkgevers vasthouden aan de loonwet. Die zegt dat de maximale loonmarge van 0,8 procent niet mag worden overschreden. Als reactie riepen de vakbonden op tot een nationale staking woensdag. Die oproep kreeg massaal opvolging, zowel in de privé- als de publieke sector.



Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) maakte de voorbije dagen een opening, door te verwijzen naar een rapport van het Planbureau. Daaruit moet blijken dat de inflatie minder groot is dan eerder ingeschat, waardoor de loonmarge mogelijk zou kunnen worden opgetrokken tot de symbolische drempel van 1 procent.

De vergadering straks tussen bonden en werkgevers zal niet meer dan een snuffelronde zijn, waaruit moet blijken of een echte doorstart mogelijk is

Of die piste ook bewandeld gaat worden, moet nog blijken. De sociale partners moeten zich in principe houden aan de cijfers die de Centrale Raad voor Bedrijfsleven opstelde op basis van een vergelijking met de buurlanden. Die berekeningen zouden opnieuw gemaakt moeten worden, maar dat is een complexe oefening.

