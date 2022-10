Na de ophef: Leffe-productie in Rusland wordt stopgezet

Leffe wordt niet langer gebrouwen in Rusland. De joint venture tussen AB InBev en het Turkse Anadolu Efes, die actief is in Rusland en Oekraïne, schort de productie op, bevestigt de Belgische drankmultinational. Het bier werd nog maar sinds deze zomer gebrouwen in Rusland. Dat ging gepaard met ophef. Het ene na het andere bedrijf trok immers net weg uit het land, vanwege de inval in Oekraïne.

Afgelopen zomer raakte bekend dat er voor het eerst ook Leffe zou gemaakt worden in zeven brouwerijen in Rusland. Die beslissing werd genomen door AB InBev-Efes, een joint-venture van AB InBev met het Turkse Anadolu Efes, waarin AB InBev geen controlerend belang heeft. Het nieuws zorgde voor beroering en ging zelfs gepaard met oproepen om Leffe en andere AB InBev-bieren te boycotten.

AB InBev en Anadolu Efes werken al sinds 2018 samen in onder andere Rusland. De twee bedrijven beschikken elk over 50 procent van de aandelen in de joint venture, maar operationeel zou Efes dus de beslissingen nemen. Dat betekende een moeilijke situatie voor de Belgen.



De drankmultinational wil zich, net als andere grote bedrijven zoals McDonald’s, Starbucks of Nike, net zoveel mogelijk terugtrekken uit Rusland. Vanwege de Russische inval in Oekraïne en de sancties tegen het land wil AB InBev af van zijn belang in de joint venture.

Actieve gesprekken over verkoop

AB InBev bevestigt maandag dat het samenwerkingsverband stopt met het brouwen van Leffe in Rusland. Het Belgische bedrijf met hoofdzetel in Leuven herhaalt dat zij geen controlebelang hebben in de joint venture en dus niet beslissen over de productielijnen die Efes opzet.

Momenteel lopen er ook actieve gesprekken over de verkoop van het belang van AB InBev aan de Turkse brouwer Anadolu Efes, klinkt het. De gesprekken zouden al zijn opgestart in april. "Terwijl die onderhandelingen worden voortgezet, is de productie van Leffe in Rusland opgeschort", meldt AB InBev. Waarom de opschorting er nu komt, wordt niet verduidelijkt.

Volledig scherm #NooitMeerLeffe meldde iemand op Twitter bij deze niet mis te verstane foto na het nieuws afgelopen zomer dat Leffe zou gebrouwen worden in zeven brouwerijen in Rusland. © Twitter @MrPosEnergy

Druk opvoeren?

Volgens ‘De Tijd’ lijken de gesprekken over de terugtrekking uit het samenwerkingsverband niet te vlotten. Het spreekt van “een Turkse partner waar AB InBev maar niet van af lijkt te raken”. “De vraag rijst of Efes de druk probeerde op te voeren door AB InBev in een kwaad daglicht te stellen door een van zijn topmerken te beginnen brouwen in Rusland", analyseert de zakenkrant. “Aan de ongemakkelijke situatie” van actiever worden in Rusland in deze oorlogstijden “komt nu een einde”, klinkt het in ieder geval.

"AB InBev ziet af van alle financiële voordelen binnen de joint venture", meldt de brouwer overigens nog. "Bijgevolg neemt AB InBev de investeringen in AB InBev Efes niet langer op in haar balans en zal ze in de aankondiging van de resultaten van het eerste kwartaal een waardevermindering van 1,1 miljard dollar in de resultaten van geassocieerde ondernemingen rapporteren.”