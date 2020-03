Na dagen van hoopgevend herstel gaat Brusselse beurs weer kopje onder ADN

23 maart 2020

18u16

Bron: Belga, ANP 1 Geld Na enkele dagen van hoopgevend herstel ging de Brusselse beurs maandag in navolging van de andere aandelenmarkten weer kopje onder. De Bel20-index daalde 3,87 procent tot 2.664,10 punten. De aankondiging van de Amerikaanse centrale bank dat ze bereid is om de economie Na enkele dagen van hoopgevend herstel ging de Brusselse beurs maandag in navolging van de andere aandelenmarkten weer kopje onder. De Bel20-index daalde 3,87 procent tot 2.664,10 punten. De aankondiging van de Amerikaanse centrale bank dat ze bereid is om de economie onbeperkt te financieren , bracht uiteindelijk weinig soelaas.

De Europese beurzen gingen maandag opnieuw omlaag.

Beleggers reageerden onder meer op het nieuw steunprogramma van de Federal Reserve voor de Amerikaanse economie. Dat zorgde even voor een opleving. Maar door het uitblijven van een akkoord in de Amerikaanse politiek over een omvangrijk steunpakket werd de vrees voor een wereldwijde recessie als gevolg van de coronapandemie toch weer verder aangewakkerd. Ook groeit de vrees dat de noodmaatregelen die de verschillende landen nemen om de impact van de crisis in te dammen onvoldoende zijn. Talrijke bedrijven sturen samen met hun resultaten waarschuwingen uit.

De Bel20 daalde 3,87 procent tot 2.664,10 punten. De AEX-index in Amsterdam eindigde 1,9 procent in de min op 423,72 punten. De MidKap daalde 2,7 procent tot 581,11 punten. Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 4,3 procent. De euro was 1,0729 dollar waard, tegen 1,0673 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent in prijs tot 22,30 dollar. Brentolie kostte 4,5 procent minder op 25,77 dollar per vat.

De Dow-Jonesindex op de beurs in New York is intussen alle koerswinst sinds de verkiezing van president Donald Trump tot Amerikaans president in 2016, weer kwijt. Door de coronacrisis is de toonaangevende beursgraadmeter in een maand meer dan 30 procent in waarde gezakt. Maandagmiddag rond 16.45 uur Belgische tijd raakte de Dow opnieuw bijna 5 procent kwijt, waardoor er al flink minder dan 19.000 punten over zijn. Overigens veerde de graadmeter even later ook weer wat op, evenwel zonder noemenswaardig koersherstel.

