Na BNP Paribas Fortis verhoogt ook Belfius banktarieven ttr

07 februari 2020

15u21

Bron: belga 9 Geld Overheidsbank Belfius trekt vanaf april een aantal banktarieven op. Z o verhogen de tarieven voor manuele overschrijvingen en de portkosten voor rekeninguittreksels. Senioren zijn evenwel vrijgesteld van de hogere tarieven. Dat bevestigt de bank vandaag. Test-Aankoop is niet te spreken over de plannen.

Belfius maakt op 1 april 2020 een aantal zichtrekeningen duurder. Ze kosten dan 1 euro meer per maand. Een classic-rekening kost vanaf april 2,24 euro per maand in plaats van 1,24 euro. Daarnaast gaan ook een aantal verrichtingen meer kosten. Papieren overschrijvingen afgeven aan het loket, zal straks 2 euro kosten in plaats van 1,25 euro als dit niet inbegrepen is in het rekeningpakket. Klanten blijven wel recht hebben op 24 gratis manuele overschrijvingen per jaar.

Voor het opsturen van uittreksels naar huis zal de klant 2 euro per envelop betalen in plaats van 1,70 euro. Belfius wijst er wel op dat er heel wat gratis en niet-digitale tarieven bestaan. In plaats van papieren overschrijvingen bestaan voor terugkerende betalingen bestendige opdrachten of domiciliëringen. Voor overschrijvingen kunnen klanten ook gebruik maken van de automaten. Aan die automaten kunnen ook rekeninguittreksels worden geprint. Bovendien is er Belfius Direct Phone, waar klanten telefonisch hun saldo en verrichtingen kunnen raadplegen, nationale overschrijvingen kunnen doen en bestendige opdrachten kunnen beheren.

Klanten van 70 jaar en ouder zijn bovendien vrijgesteld, heeft Belfius beslist. Ze kunnen onbeperkt manuele overschrijvingen doen met een Comfort-rekening. De verzending van rekeninguittreksels wordt bovendien gratis, als dat één maal per maand gebeurt. “We kunnen 70-plussers niet verplichten digitaal te gaan”, aldus een woordvoerster van de bank.

Reactie Test-Aankoop

Belfius is niet de eerste bank die de tarieven voor bepaalde bankdiensten verhoogt. Eerder maakte onder meer BNP Paribas Fortis al een verhoging bekend voor onder meer papieren overschrijvingen. Vanaf 1 april rekent BNP Paribas Fortis klanten 2 euro aan per papieren overschrijving en 6 euro per overschrijving die uitgevoerd door een adviseur. Wie zijn uittreksels op papier wil ontvangen, betaalt sinds 1 januari bovenop de portkosten ook 1 euro servicekosten.

Verbruikersorganisatie Test-Aankoop is fel gekant tegen tariefverhogingen van manuele verrichtingen. Dat ook Belfius dat doet, noemt Test-Aankoop “des te schokkender”, omdat de bank een publiek profiel heeft. De organisatie vraagt een intrekking van de geplande verhoging van de tarieven en een bevriezing van de bankkosten in afwachting van een basisbankdienst.

