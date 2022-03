N-VA wil crisisbelasting uit 1994 afschaffen: “Belastingverlaging tot 552 euro op jaarbasis”

N-VA pleit voor de volledige afschaffing van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid (BBSZ), beter bekend als de crisisbelasting die in 1994 werd ingevoerd. Met die ingreep wil de oppositiepartij een koopkrachtinjectie te geven in deze periode van energieprijzen die de pan uitswingen.

De federale regering buigt zich dezer dagen over een derde pakket maatregelen. Eerder besliste ze al het sociaal tarief te verlengen en uit te breiden naar een bredere doelgroep en raakte ze het onder meer eens over een tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor elektriciteit. Voor het volgende pakket is onder meer sprake van een btw-verlaging voor gas en de omgekeerde cliquet voor brandstof.

N-VA-Kamerleden Joy Donné en Björn Anseeuw horen echter vooral verklaringen. “We moeten deze week nog maatregelen nemen die onmiddellijk voelbaar zijn voor de mensen”, luidt het. Daarom schuiven ze drie ingrepen naar voren die de energiefactuur en de prijzen aan de pomp onmiddellijk drukken en een algemene lastenverlaging doorvoeren.

Wat dat laatste betreft, mikken de Vlaamsnationalisten op de afschaffing van de crisisbelasting. Een eerste stap in de uitdoving daarvan, die werd beslist door de Vivaldi-regering, staat morgen op de agenda van de bevoegde Kamercommissie.

Maar dat gaat voor N-VA niet ver genoeg. “Dit komt amper neer op gemiddeld 50 euro per jaar per gezin”, luidt het. “De N-VA wil dat de BBSZ onmiddellijk volledig wordt afgeschaft. Op jaarbasis is dat een belastingverlaging van gemiddeld 354 euro voor alleenstaanden en 552 euro voor gehuwden, die onmiddellijk maandelijks voelbaar is omdat ze op het loon wordt ingehouden.”

Daarnaast herhaalt N-VA het voorstel om iedereen die niet het sociaal tarief geniet, een belastingverlaging van 500 euro te geven, die onmiddellijk voelbaar is via de bedrijfsvoorheffing. Tot slot is de partij ook voorstander van een substantiële verlaging van de accijnzen op benzine en diesel, gecombineerd met omgekeerde cliquet.