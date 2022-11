Musk zag fortuin dit jaar met 100 miljard krimpen, maar hij blijft nog net rijkste man ter wereld

Gisteren kelderde het fortuin van Musk (51) nog met een indrukwekkende 8,6 miljard dollar (8,4 miljard euro) tot 169,8 miljard dollar (165,3 miljard euro). Tesla zakte toen 6,8 procent op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf riep in de VS meer dan 300.000 auto’s terug na problemen met het achterlicht. Tesla is ook gevoelig voor lockdowns in China, omdat het land een belangrijke markt voor de bouwer van elektrische auto’s is.