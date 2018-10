Multimiljonair leeft van 100 dollar per maand en wil zijn fortuin aan goed doel schenken HR

15 oktober 2018

19u28

Bron: Première 3 Geld De Chinese multimiljonair Chow Yun-fat (63), een acteur die rijk werd dankzij succes films als 'Pirates of the Carribean', zegt dat hij rondkomt met amper 100 dollar per maand. Hij wil zijn hele fortuin, ongeveer 714 miljoen dollar, aan het goede doel schenken.

De filmlegende was onlangs in Hong Kong uitgenodigd voor een interview om zijn nieuwste film te promoten. Hij vertelde er over zijn zuinige levensstijl. Zo gebruikte hij 17 jaar lang dezelfde Nokia-telefoon. Pas toen die onlangs stuk ging, schafte hij zich een smartphone aan. Dure kleren heeft hij ook niet nodig. "Als het comfortabel is, is het al lang goed voor mij. Ik draag kleren voor mezelf, niet om anderen te plezieren."

Hij vertelde er nog bij dat hij na zijn dood zijn volledige vermogen aan het goede doel zal schenken. "Ik wil een gelukkig en normaal persoon zijn. Het belangrijkste in het leven is niet hoeveel geld je verdient. Wel dat je een gezonde geest hebt, en eenvoudig en zorgeloos kan leven."

Geen kinderen

De acteur verdient al meer dan 40 jaar goed zijn boterham en speelde mee in films als 'Crouching Tiger, Hidden Dragon', 'The Killer', 'A Better Tomorrow' en nog vele andere. In 1986 trouwde hij met Jasmine Tan. Nadat zijn vrouw een miskraam kreeg, besliste het koppel om geen kinderen te krijgen.