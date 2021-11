Morgen weer nieuw record: benzine 95 flirt met kaap van 1,8 euro per liter

Benzine 98 (E5) wordt zaterdag dan weer goedkoper. Er gaat 1,9 cent per liter af, tot een nieuwe maximumprijs van 1,831 euro per liter. De maximumprijs van diesel steeg donderdag al naar een nieuw record: 1,791 euro per liter. De prijsaanpassingen zijn het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten en/of de biocomponenten op de internationale markten, aldus de FOD Economie.