Mooi loon opstrijken als student? Zes sectoren waar goed te verdienen valt

JobatMet de zomer en een overvolle festivalagenda in het vooruitzicht, wil je als student misschien nu alvast een extraatje vergaren om straks ten volle te kunnen genieten. Een goedbetaalde studentenjob is dan wat je in de paasvakantie nodig hebt. Jobat.be ging op zoek naar zes mooi vergoede studentenbanen en vertelt wat je er kan verdienen.

Vuilnisophaling - 15 euro per uur

Wil je je spaarpot spekken en schrik je er niet voor terug om je handen vuil te maken? Als vuilnisophaler mag je dat letterlijk nemen. Het is niet de meest bekoorlijke baan ter wereld, maar je haalt er wel een aardige cent mee binnen en ervaring of opleiding zijn niet nodig. Wel een goede conditie, teamspirit en dosis enthousiasme om bij het krieken van de dag erin te vliegen. Om dit zware werk op te knappen mag je rekenen op een brutoloon van ruim 15 euro per uur.



Zorg - 14 euro per uur

Volg je een opleiding tot een zorgberoep of heb je een zorgkundig visum? Dan biedt de zorgsector legio kansen op een boeiende en goedbetaalde vakantiejob. Nog voor je je diploma hebt behaald kan je dus al aan de slag, en dit buiten je stage om. Aangezien de sector snakt naar personeel krijg je zo de kans tijdens je studie betaald ervaring op te doen. En dit niet eens voor een hongerloon: met een salaris van 13 à 14 euro per uur, zit je er warmer bij dan de doorsnee student. Je werkt weliswaar niet van 9 tot 5, maar voor nachtwerk zit er dan bijvoorbeeld weer wel een extra vergoeding in.

Logistiek - 14 euro per uur

Ook in de logistieke sector zijn er heel wat mogelijkheden, en dit ongeacht je studieachtergrond. Mits je er niet voor terugschrikt om hard te werken, kan je bijvoorbeeld aan de slag als magazijnier, orderpicker, lader en losser of verpakker. Deze posities zijn essentieel voor de internationale handel en er is dan ook veel werkgelegenheid. Ook hier werk je in shiften, maar dit geeft andermaal kans op bijkomende vergoedingen bovenop je loon. Dat bedraagt gemiddeld zo’n 13,50 à 14 euro bruto per uur.

Horeca - 12,5 euro per uur

Een enorm jobaanbod vinden studenten echter in de horeca. Deze sector staat niet bekend om zijn hoge lonen, maar aangezien je als student weinig belastingen en sociale bijdragen afstaat, valt wat er netto overblijft van je bruto uurloon van om en bij 11,5 à 12,5 euro toch best mee. Zeker als je daar ook nog wat fooi bij kan optellen. Daarvoor haal je best je liefste lach en al je sociale skills uit de kast. Je dient verder gestructureerd en ordelijk te zijn en moet ook kunnen doorwerken. Wie graag met mensen omgaat, kan veel voldoening halen uit een horecajob.

Industrie - 16 euro per uur

Maar ook de industrie verwelkomt studenten met open armen. Hoeveel je er kan verdienen varieert van bedrijf tot bedrijf. Reken op een bruto uurloon tussen 13 en 16 euro. In grotere bedrijven ben je financieel vaak beter af dan in kleinere, en kijken we naar de sector scoort de chemische en farmaceutische industrie traditioneel goed als het op verloning aankomt. De kans bestaat dat bepaalde technische kennis of een opleiding vereist is om te mogen beginnen als bijvoorbeeld productiemedewerker of procesoperator.

Onderwijs - 20 euro per uur

Werk je liever met je hoofd en blink je uit in een bepaald vak? Waag dan je kans als bijlesgever. Vooral onderwijzers voor wiskunde en taalvakken zijn gegeerd. Een uurtje lesgeven kan al snel meer dan 20 euro opleveren. En je loon stijgt naarmate het niveau van de leerlingen die je begeleidt toeneemt.

