Oorlog, vluchtelin­gen en corona duwen begroting nog dieper in het rood: ruim 2,5 miljard euro extra uitgaven

Terwijl de regering donderdag opnieuw probeert haar begroting op orde te krijgen, hangt er een schaduw van onzekerheid over de Belgische rekeningen. Het enige waar geen twijfel over bestaat, is dat de put alleen maar dieper wordt. De Oekraïnecrisis, coronaprovisies en investeringen in defensie zouden de extra uitgaven naar meer dan 2,5 miljard euro stuwen.

31 maart