'Mollie' heeft een kapitaal van 2,8 miljard euro. Toch volgde hij nooit een opleiding

Belgische cryptobank Bit4You failliet. “Ik ben 30.000 euro kwijt en slaap al twee nachten niet”, zegt gedupeerde

Het Belgische cryptoplatform Bit4You doet noodgedwongen de boeken toe. De cryptomunten van 41.000 klanten zijn geblokkeerd. Of ze hun geld ooit terugzien, is niet duidelijk. Vlamingen Filip (55) - bediende - en Sander* (41) - actief in de financiële sector - doen hun verhaal. Was het na alle cowboyverhalen wel zo slim om te investeren in crypto? “Tot mijn grote verbazing kregen we te horen dat ons geld in Estland zit, maar ik koos net bewust voor een Belgisch bedrijf.”