Moeten banken hun quota voor woonleningen halen? En is er daarom een eindejaarseffect vast te stellen?

Doe jij in november en december op het werk nog een extra inspanning, omdat je je doelstellingen voor dit jaar nog moet halen? Misschien is dat ook wel het geval voor je bankier. Mogelijk is hij bereid om een extra geste te doen om je een lening te kunnen verkopen. Dat wordt alleszins vaak verteld. Maar is het ook zo? Spaargids.be zocht het uit.

Eindejaarseffect

Je kent wellicht ook de verhalen van de belastingdienst die nog net voor Nieuwjaar de zeilen bijzette, om dossiers waarin moet bijbetaald worden er door te jagen, en de aangiften, waarvoor een terugbetaling nodig, was te vertragen. Of van beheerders van beleggingsfondsen die nog snel ongewenste aandelen uit hun portefeuille knikkeren, om ze niet meer in hun eindejaarsrapport te moeten opnemen.

Mogelijk is er ook zo’n eindejaareffect bij de banken, waar kredietdepartementen eveneens doelstellingen hebben gekregen, alleen zal geen enkele bank zeggen dat dit effectief het geval is. Het is bovendien ook moeilijk om het statistisch te bewijzen. Aan het einde van het ene jaar en het begin van het volgende jaar worden cijfers over kredietverlening vaak beïnvloed door wijzigingen in de fiscale wetgeving, zoals een verandering in registratiebelasting of in de fiscale aftrekbaarheid van kapitaal en intresten.

‘Productie’-doelstellingen

Een bepaald effect kan echter niet worden uitgesloten. Niet alleen krijgen kredietverantwoordelijken in een bank ‘productie’-doelstellingen opgelegd. Daarnaast kunnen reglementaire bepalingen een rol spelen. Zo bepaalt de Nationale Bank dat commerciële banken best hun krediet beperken tot 90% van de verkoopwaarde van een woning als die bestemd is tot woonst voor de kredietnemer. In 35% van de gevallen mag ze over die limiet gaan. In 5% zelfs boven de 100%.

Mogelijk zit de bank waar je een lening wil afsluiten dicht bij één van die limieten en heeft ze behoefte aan meer leningen met een lage quotiteit (de verhouding tussen het bedrag van je hypothecaire lening en de waarde van je woning).

Hoe wél de laagste rentevoet scoren?

De kernboodschap blijft dat je best een aantal banken kunt contacteren en vergelijken. Een verschil van 0,20% die je extra kan afpingelen van je rentevoet is beslist al de moeite waard. Wie een lening van 250.000 euro tegen 3,25% vaste rente op 20 jaar sluit, moet gedurende 240 maanden telkens 1.411,98 euro afbetalen. Kan je de rentevoet naar 3,05% laten zakken, dan daalt je afbetaling naar 1.387,52 euro. Over de hele looptijd maakt dat een verschil van 5.871,54 euro. Alleszins de moeite dus om wat tijd en inspanningen te investeren in de zoektocht naar de laagste rente.

