Moeten al je kinderen evenveel erven? En kan je een schenking terugvragen? Expert onderscheidt feiten en fabels over schenken

Wat is het voorde­ligst: samenwonen of trouwen? Notaris en boekhouder geven advies en waarschu­wen voor de addertjes onder het gras

Het leven is duur, dat hoeven we niet nog eens te benadrukken. Misschien is het dan wel opportuun om uit te kijken naar de beste manier waarop je met je partner kunt samenleven? Moet je trouwen? En wat met het huis waarin je woont? Is dat van jou én je partner? Er kan veel. Maar, geven notaris Helena Verwimp en boekhouder Hilde Leroy mee: “Er bestaat geen toverformule.”