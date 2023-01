Moet je naar de keuring en heb je een nieuwe nummerplaat nodig als je de auto van een familielid overkoopt? Expert zet de regels op een rij

Klopt het wel dat sommige auto’s duurder zijn in aankoop, maar goedkoper achteraf? “Vraag als consument altijd een bewijs van deze claim”

Het budget van een auto is meer dan alleen maar de aankoopprijs. Het verbruik, de verzekering, het onderhoud en de restwaarde bepalen allemaal mee hoeveel een auto écht kost. Het kan daarom uiteindelijk goedkoper zijn om een duurdere auto te kopen. Maar ‘hij kost wat meer in aankoop, maar achteraf is hij goedkoper’, is ook gewoon een gemakkelijk verkoopargument. “Je neemt die uitspraak best niet zomaar aan”, waarschuwt mobiliteitsexpert Brecht Vanhaelewyn.

