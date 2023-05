Moeite met het invullen van belastingbrief? Schrijf je gratis in voor de Belastingmarathon

We verdienen meer, maar zijn minder tevreden over ons loon: werkexpert Stijn Baert geeft 3 stappen om een hoger loon te krijgen

Het nieuwste Salariskompas van Jobat is duidelijk: hoewel het gemiddelde bruto maandloon van werknemers in België het voorbije jaar is gestegen, is de tevredenheid van die werknemers over hun loonpakket gedaald. Hoe komt dat? Werkexpert Stijn Baert verklaart deze schijnbare tegenstrijdigheid en deelt zijn advies om in drie stappen een bevredigend loon te krijgen: “Individueel je loon laten stijgen, is zeker niet onmogelijk”.