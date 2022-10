Moederbedrijf van Walibi en Bellewaerde overtreft omzet van voor corona

Waarom griezelen in het pretpark vooral schrikken is van de prijs: “Spookhui­zen van een miljoen gebouwd”

Belgische pretparken doen ouders nu al huiveren. Voor een griezeldagje, met alle halloweenanimatie en spookhuizen inbegrepen, moet je rekenen op een budget tussen 45 en 78 euro per persoon. En wie de juiste promocode niet kent, betaalt in Bobbejaanland zelfs 97,9 euro. “Halloween wordt populairder in ons land en is al drukker dan de drukste week in de zomer”, klinkt het.

18 oktober