Modeketen New Look vraagt faillissement aan voor Belgische winkels, 110 banen bedreigd ADN

17 januari 2019

11u45

Bron: Belga 0 Geld De directie van de Britse modeketen New Look heeft het faillissement aangevraagd van de zes Belgische winkels. Er zijn 110 banen bedreigd, zeggen de christelijke en de socialistische vakbond. Het personeel heeft beslist om het werk neer te leggen.

Volgens de bonden heeft New Look het al jaren moeilijk in België en werden eerder al winkels gesloten in onder meer Anderlecht, Brugge en Luik. Vandaag werd dan aangekondigd dat het faillissement is aangevraagd. Volgens de bonden heeft New Look winkels in Antwerpen (2), Brussel (2), Hasselt en Bergen.

Personeel legt werk neer

De werknemers beslisten tijdens een algemene vergadering in Brussel om het werk neer te leggen. Ze willen zo druk uitoefenen om nog een andere oplossing te vinden dan het faillissement, zegt Laurent Guerriti-Gerbi van de socialistische bediendebond (SETCa).



De christelijke bond vindt het onaanvaardbaar dat New Look de wet-Renault omzeilt door het faillissement aan te vragen. “De keten heeft jarenlang winsten geboekt dankzij de klanten en de Belgische werknemers. En nu verlaat ze het land zonder haar verantwoordelijkheid te nemen”, aldus de CNE. De bond roept politici op om op te treden.

Niet winstgevend genoeg

“De zes Belgische winkels haalden niet genoeg omzet en waren niet winstgevend genoeg om de operaties op eigen benen te kunnen voortzetten”, verklaart de directie. “Na een doorlichting van de financiële en operationele positie, heeft New Look België besloten dat het niet in staat is de activiteiten voort te zetten, en is beslist om de operaties te beëindigen”, klinkt het nog in een persbericht.