Mobiele telefonie in één abonnement voor het hele gezin: haal je er voordeel uit? En wat zijn je opties?

MijntelcoGezinsabonnementen voor mobiele telefonie zijn en blijven een populaire keuze voor veel gezinnen. Verschillende nummers bij één provider, al dan niet in combinatie met vaste diensten: dat maakt alles overzichtelijk en makkelijk te beheren. Maar is het daarom ook de voordeligste optie? En bij welke providers kan je hiervoor terecht? Mijntelco.be zocht het uit.

Gebruiksgemak of geldbesparing

Voordelen van een gezinsabonnement

Door de gsm-abonnementen van verschillende gezinsleden te bundelen bij één provider en daar eventueel ook tv en/of internet bij te nemen, bespaar je jezelf heel wat administratieve rompslomp. Aan het einde van de maand krijg je één afrekening en een duidelijke oplijsting van het verbruik van al je telecomdiensten.

Ook het eenvoudige beheer van de verschillende nummers in een gezinsbundel is een bijkomend voordeel. Elke operator heeft tegenwoordig een app, waarmee je je verbruik in de gaten kan houden. Dat is bijvoorbeeld handig voor ouders, met name wanneer hun kroost op het einde van de maand de datalimiet dreigt te overschrijden.



Nadelen van een gezinsabonnement

Tegenover dat gebruiksgemak staat uiteraard dat al je diensten bij één operator zitten. In veel gevallen is dat niet de goedkoopste optie. Het is dus interessant om na te gaan of het gebruiksgemak opweegt tegen wat je mogelijk kan besparen door een andere operator te kiezen voor mobiele telefonie, en eventueel ook internet of tv.

Welke mogelijkheden zijn er?

Vandaag bieden enkel de grote operatoren Telenet, Proximus en Orange gezinsabonnementen aan. Dat wil zeggen: abonnementen die verschillende nummers omvatten. Bij andere operatoren moet je telkens een extra, apart abonnement afsluiten. Dat maakt het administratief iets ingewikkelder.

Telenet

Bij Telenet is een gezinsabonnement enkel mogelijk in een ONE-formule, waar je minstens internet en mobiele telefonie aan toe moet voegen. De goedkoopste formule, die voor twee simkaarten, kost je 90 euro per maand voor onbeperkt internet aan een snelheid tot 150 Mbps, onbeperkt bellen en 300 GB mobiele data voor elk nummer. Voeg je daar een derde nummer aan toe, dan komt daar 18,88 per maand bij. Twee bijkomende nummers kosten je 34,59 euro extra. Zo kan je tot vier extra nummers toevoegen. In dat geval betaal je 135 euro per maand.

Het maakt van ONE één van de duurdere gezinsbundels, maar je hoeft je zeker geen zorgen te maken over een tekort aan data. Met 300 GB per maand, aan een relatief scherpe prijs, zit je immers gebeiteld.



Proximus

De kosten om een nummer toe te voegen aan je Proximus-bundel liggen lager, namelijk 10 euro per nummer. Je kan bovendien tot vijf extra nummers toevoegen. Daarmee is Proximus de kampioen voor de prijs per extra nummer en voor het aantal nummers dat je aan je pack kan toevoegen.

De goedkoopste bundel, Flex XS, kost je dan 76,99 euro per maand. Die omvat onbeperkt internet aan een maximumsnelheid van 100 Mbps, onbeperkt bellen en 5 GB mobiele data per nummer. Een bundel met zes nummers kost je 116,99 euro per maand.



Orange

Bij Orange kan je, net als bij Telenet, maximum vier extra nummers toevoegen aan je bundel. Je kan een abonnement afsluiten voor mobiele telefonie alleen, wat uniek is. Het toevoegen van elk extra nummer kost je 11 euro per maand voor de goedkoopste bundel: Go Light. Met elk nummer in je bundel kan je maandelijks 150 minuten bellen en 2 GB mobiele data verbruiken.

Neem je die formule met internet (Love Duo met Go Light), dan betaal je maandelijks 56 euro per maand voor twee nummers, met onbeperkt internet aan een maximumsnelheid van 150 Mbps. Voor vijf nummers komt dat op 86 euro per maand.

Wil je onbeperkt bellen en meer mobiele data, dan kan je voor Go Plus kiezen. Het abonnement omvat een onbeperkt aantal belminuten en 11 GB mobiele data per nummer. Voor twee nummers betaal je 42 euro per maand en elk bijkomend nummer kost je maandelijks 21 euro extra. Voor vijf nummers betaal je dan maandelijks 105 euro. Love Duo met Go Plus kost je 68 euro per maand voor twee nummers, 116 euro voor vijf nummers.



