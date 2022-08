Mobiele data opgesoupeerd? Zo vermijd je een gepeperde rekening nadat je datalimiet is overschreden

De ene operator is de andere niet. Dat geldt niet alleen voor het aanbod aan mobiele data, maar ook voor wat je betaalt wanneer je de datalimiet van je abonnement overschrijdt. Als je jouw abonnement doordacht hebt gekozen, komt dat normaal gezien amper voor. Je abonnement is dan namelijk afgestemd op jouw profiel als verbruiker. Maar waar ben je het beste af wanneer dat niet het geval is – en je dus toch over de limiet van je abonnement gaat?



Welk gsm-abonnement past het best bij jou? Dit zijn de aandachtspunten.

10 cent per megabyte

Als we een blik werpen op de traditionele en grootste operatoren in Vlaanderen, dan valt meteen op dat zowel Telenet, Proximus als Orange eenzelfde tarief hanteren voor mobiel dataverbruik buiten je bundel. Per megabyte mobiele data die je verbruikt buiten je bundel betaal je 10 cent. Maar hoewel ze dezelfde tarieven voor verbruik buiten je mobiele bundel hanteren, verschillen de operatoren toch onderling.



Voordelige bundels

Ook Mobile Vikings en VOO, dat enkel actief is in Franstalig België, hanteren een tarief van 10 cent per megabyte mobiele data die je verbruikt buiten je abonnement. Al bieden ze wel bundels aan die ook voor verbruik buiten je bundel interessant zijn. Zo kan je bij Mobile Vikings aan dezelfde snelheid verder blijven surfen. En wie een abonnement met 50 gigabyte mobiele data heeft, kan dat zelfs gratis doen. In dat geval komt de snelheid wel op 512 kbps te liggen.

Ook VOO hanteert een verlaagde surfsnelheid van 512 kbps. Wie extra data wil om het einde van de maand te overbruggen, kan met SOS Data 2 gigabyte mobiele data extra krijgen voor 5 euro.

Prijskampioenen

Maar waar betaal je nu het minst voor je mobiel internetverbruik buiten je bundel? In deze vergelijking komt BASE als winnaar uit de bus. Per megabyte die je buiten je bundel verbruikt, betaal je slechts 0,13 cent en blijf je aan dezelfde snelheid verder surfen. Ook lowcost operator edpnet komt met een scherpe prijs van 0,36 cent per megabyte.

De kersverse telecomoperator hey! hanteert een tarief van 1 cent per extra megabyte. Ook als je aangesloten bent bij Scarlet of YouFone, hoef je je weinig zorgen te maken over een gepeperde factuur wanneer je je datavolume hebt opgebruikt. Per extra megabyte betaal je er 5 cent terwijl je verder surft aan dezelfde snelheid.

Vergelijken loont

Wil je weten welke formule het best bij jouw behoeften past? De vergelijker van MijnTelco legt de tarieven van alle aanbieders naast elkaar.

