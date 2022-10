Miserie vermijden na een ongeval met een buitenlandse wagen? Deze verzekering regelt alles in jouw plaats

Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

Voorbeeld: auto-ongeval met Poolse tegenpartij

Stel: een auto met Poolse nummerplaat rijdt achteruit op de supermarktparking en beschadigt je bumper. Zowel jij als de tegenpartij vullen keurig de nodige documenten in, maar je weet al dat je sowieso wel eens zelf contact zal moeten opnemen met de BA-verzekeraar van de tegenpartij. Begin er maar aan, in een taal die je niet kent of begrijpt. In dat geval is een rechtsbijstandsverzekering een zege. Als je je rechtsbijstand contacteert, start de verzekeraar een dossier op en regelt de schade zelf met de verzekeraar in Polen. Volgt er een betwisting over de omstandigheden van het ongeval, dan verdedigt je rechtsbijstandsverzekering je rechten. Bovendien vergoedt de verzekering indien nodig de procedurekosten en de erelonen van advocaten en experts. Sommige verzekeraars bepalen een maximumbedrag voor de tussenkomst in de erelonen.