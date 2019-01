Ministerraad zet licht op groen voor ‘brexitwet’ om 718 extra medewerkers aan te nemen kg

18 januari 2019

13u14

Bron: Belga 0 Geld De ministerraad heeft vandaag een brexitwet aangenomen, die zal leiden tot 718 bijkomende aanwervingen, waarvoor ze aan het parlement een bijkomend budget van 21 miljoen euro zal vragen. Dat kondigde premier Charles Michel aan op een persconferentie.

De bijkomende aanwervingen van 718 mensen moeten tegen 2020 op kruissnelheid zijn. De bijkomende middelen zullen gevraagd worden naar aanleiding van de goedkeuring van de volgende “één twaalfden” door het parlement, verduidelijkte de premier, die aankondigde dat het gaat om maatregelen om de gevolgen van een ‘no deal’ - een brexit zonder akkoord - op te vangen.

Extra douaniers

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) kondigde aan dat bovenop de eerder besliste extra aanwerving van 141 douaniers er nog eens 245 zullen worden aangeworven. Daarnaast worden een aantal projecten rond digitalisering en vereenvoudiging versneld doorgevoerd - “we maken hier van een nadeel een voordeel”.



Ook wordt ervoor gezorgd dat bedrijven met processen die door de douane geaccrediteerd worden sneller zullen kunnen werken. Wat de financiële markten betreft zal de continuïteit voor particuliere investeerders gewaarborgd worden, aldus nog De Croo.

Bescherming voor arbeidscontracten

Bij de Economische Inspectie komen er 21 voltijdse banen bij, verklaarde minister van Economie Kris Peeters. De brexitwet biedt ook een wetgevend kader en bescherming voor arbeidscontracten van Britten in België en Belgen in Groot-Brittannië, en dit op basis van wederkerigheid.



De regering gaat ook advies vragen bij de Commissie Boekhoudkundige Normen over de boekhouding en jaarrekening van Britse bedrijven in België, nu het Verenigd Koninkrijk niet langer meer deel zal uitmaken van de Europese Unie.

Versterking grenscontrole

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zei dat er 40 voltijdsen bijkomen voor het versterken van de binnenlandse veiligheid en de grensbewaking. Er komt ook een verbindingsofficier in Londen.

Voorts wordt ook het federaal voedselagentschap FAVV versterkt voor bijkomende controles en breidt Buitenlandse Zaken de onderhandelingsteams uit. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) kondigde aan dat hij maandag in Brussel een ontmoeting zal hebben met zijn Britse ambtgenoot Jeremy Hunt.

Nemo-kabel

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) verwees naar de Nemo Link - een onderzeese stroomkabel tussen België en het Verenigd Koninkrijk - die eind januari operationeel wordt. Over de kabel kan in beide richtingen 1.000 MW aan elektriciteit worden vervoerd, ongeveer het vermogen van een kerncentrale. Maar beide landen moet onderhandelen over de prijs, aangezien de regels binnen de Europese Unie niet meer zullen gelden na de brexit.

De brexitwet wordt nu naar de Raad van State gestuurd voor een dringend advies. Premier Michel zei op de verantwoordelijkheidszin van het parlement te rekenen om de bijkomende middelen goed te keuren.

Bekijk ook: