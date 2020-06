Minister Hilde Crevits: “Premie voor horecazaken vervalt na heropening” HAA

02 juni 2020

14u09

Bron: VRT, VTM NIEUWS 10 Geld Wanneer cafés, restaurants en hotels de deuren weer mogen openen - wellicht vanaf volgende week - dan kunnen ze geen aanspraak meer maken op een premie. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) verklaard aan de VRT. Bij VTM NIEUWS klonk minister Crevits veel genuanceerder: “Dat moeten we nog beslissen binnen de Vlaamse regering. Sowieso is er steun tot 12 juni”.



Horecazaken die verplicht de deuren moesten sluiten vanwege de coronapandemie, kunnen sinds begin april rekenen op een vergoeding van 160 euro per dag dat ze gesloten zijn.

“Deze hinderpremie is uitbetaald aan de handelszaken die verplicht werden om te sluiten”, aldus Crevits aan de VRT. Wanneer de horeca weer open mag, is het niet de bedoeling dat er nog premies worden uitbetaald. “We hebben met de Vlaamse overheid al heel veel steun uitbetaald aan onze cafés en restaurants voor een totaalbedrag van 300 miljoen euro. Dat is zo’n 12.500 euro per café en restaurant. Dat zijn heel hoge bedragen.”

De minister maakt de vergelijking met de andere handelszaken, die ook niet langer op steunmaatregelen een beroep konden doen wanneer ze weer open mochten. “We hebben tot nu toe voor alle handelszaken dezelfde regel gehanteerd: als je open mag, dan vervalt de steun”, zegt Crevits bij VTM NIEUWS. De minister beseft naar eigen zeggen goed dat de horeca in een moeilijke positie zit. “Mensen moeten ook durven weer op café gaan. Vandaar dat we ook de regeling gesloten hebben om bijvoorbeeld de handelshuur ook een stukje uitgesteld te betalen met de lening van Vlaanderen.”

Morgen buigt de Nationale Veiligheidsraad zich over de heropening van de horeca. Minister Crevits hoopt alvast dat een beslissing wordt genomen met heldere richtlijnen over hoe die heropening er moet uitzien. “Het is noodzakelijk dat dat ook kan gebeuren op een rendabele wijze.”