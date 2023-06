Minister Demir uiterst kritisch over Fluvius: “Je moet maar eens een eigenaar van zonnepanelen zijn”

MijnenergieVlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) liet zich in het Vlaams Parlement bijzonder scherp uit over Fluvius. Dat zag Mijnenergie.be . Volgens Demir wijzen het aanslepende probleem van de uitvallende omvormers en de trage uitrol van het energiedelen erop dat de netbeheerder niet klaar is voor de energietransitie.

Duizenden klachten

In 2021 ontving Fluvius 2.564 klachten over uitvallende omvormers van zonnepanelen. Van januari tot augustus 2022 ging het om ongeveer 1.850 stuks. Hoewel Fluvius onlangs een zelfbedachte analysetool heeft uitgerold, lijkt minister Demir allerminst onder de indruk.

“Je moet maar eens een eigenaar van zonnepanelen zijn, waarvan de omvormer uitvalt. Sorry, dat kan gewoon niet. Fluvius heeft een duidelijke decretale taak om daar het nodige voor te doen. Ik stelde anderhalf jaar geleden al dat mijn geduld op was. Ik heb gevraagd om een investeringsplan te maken en ervoor te zorgen dat de omvormers niet uitvallen.”



“Fluvius is niet klaar”

“Fluvius meldt dat zij het probleem meestal snel kunnen oplossen met een kleine ingreep, maar dat in vele gevallen grotere investeringen nodig zijn”, aldus Demir.

“Ik werk nu al sinds het begin van mijn ministerschap met Fluvius samen, en ik stel één ding vast, als minister die helaas niet bevoegd is, en ik zou heel graag bevoegd zijn voor Fluvius: de verschillende taken en de energietransitie waar we voor staan gaat het petje te boven. Fluvius is daar niet klaar voor.”



Faciliteren energiedelen kost (veel) geld

De minister verwees eveneens naar energiedelen, dat naar haar mening niet van de grond komt. “We hebben hier in het parlement energiedelen mogelijk gemaakt. Maar hoelang is Fluvius al niet bezig met het softwaresysteem Atrias, dat energiedelen mee faciliteert? Het heeft al honderden miljoenen euro’s gekost, maar dat ‘spel’ werkt nog altijd niet. Wie gaat dat betalen? En als het dan nog zou werken, zou ik inderdaad heel content zijn.”



“Meer inspraak voor Vlaanderen”

Vlaanderen moet volgens Demir meer inspraak krijgen in Fluvius. “Atrias, energiedelen, uitvallende omvormers, … Dat kan toch allemaal niet. Zolang wij niet aan tafel zitten, hebben wij niets te zeggen. Ik ben van mening dat Vlaanderen het best mee aandeelhouder zou zijn, als we die energietransitie tot een goed einde willen brengen. Indien dat niet het geval is, weiger ik zelfs ook nog één vraag te beantwoorden namens Fluvius.”

Voor de volledigheid: Wie te maken krijgt met een uitgevallen omvormer, heeft per jaar recht op een vergoeding van 7,5 euro per kW. Voor iemand met 16 zonnepalen komt dat neer op ongeveer 30 euro per jaar.

We peilden bij Fluvius naar feedback, maar de netbeheerder wenste niet te reageren.

