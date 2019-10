Minimumlonen gaan voorlopig niet omhoog ADN TTR

22 oktober 2019

15u21

Bron: Belga 31 Geld De minimumlonen in ons land gaan voorlopig niet omhoog. Het federaal bureau van de socialistische vakbond ABVV heeft vandaag een voorstel over een verhoging met 1,1 procent afgewezen, wegens onvoldoende.

Dat betekent dat in de Nationale Arbeidsraad (NAR), die straks bijeenkomt, er geen verhoging van de minimumlonen kan worden doorgevoerd. Daarvoor is groen licht van het ABVV nodig.

Een verhoging van de minimumlonen was al afgesproken in het vorig jaar bereikte loonakkoord, maar passeerde niet bij het ABVV. De socialistische vakbond vond de voorgestelde verhoging met 1,1 procent te weinig. Nieuw overleg vorige week tussen vakbonden en werkgevers leverde niets op. En vandaag heeft het federaal bureau van het ABVV nog maar eens een verhoging met 1,1 procent afgewezen. “Een aalmoes”, zo noemt het ABVV de geplande verhoging met 1,1 procent.

Nog voor het ABVV is er te veel onduidelijkheid over verdere stappen in een verhoging van de minimumlonen. De vakbond vindt het ook niet kunnen dat er een ander dossier wordt gekoppeld aan de minimumlonen, met name dat van de opzegtermijnen van andere werknemers.

De andere vakbonden zijn wel vragende partij voor een verhoging met 1,1 procent. ACV-voorzitter Marc Leemans noemde de houding van het ABVV eerder al “onbegrijpelijk”. Door het uitblijven van een akkoord loopt het verlies voor de 68.000 werknemers met een minimumloon op tot 90 euro.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vindt het onbegrijpelijk dat de socialistische vakbond geen mandaat heeft gegeven voor een verhoging van de minimumlonen met 1,1 procent. “Zij ontzeggen een loonsverhoging aan die werknemers die het het meest nodig hebben”, reageert Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.