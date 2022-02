Mini-taxshift levert 100 euro op: wie komt in aanmerking?

JobatBehalve een akkoord om de energiefactuur te doen dalen, is er ook consensus bereikt over een minitaxshift. Volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) gaat het om een extra boost voor de koopkracht. Maar wat houdt dat nu juist in? En wie kan er van genieten? Jobat.be zocht het uit.

De taxshift bestaat uit een verlaging van de bijzondere bijdrage in de sociale zekerheid (BBSZ). Dat is een crisisbijdrage die al dateert uit 1994. De federale regering wil vanaf 1 april de bijzondere bijdrage in de sociale zekerheid geleidelijk laten uitdoven. Op termijn is het de bedoeling om die belasting af te schaffen.

Maar wie zal daar nu voordeel uit halen? En hoeveel levert dat op? Concreet zullen werknemers die minder verdienen dan 3.500 euro bruto per maand op jaarbasis 100 euro minder belastingen moeten betalen. Het gaat hier om alleenstaande mensen. De hogere inkomens kunnen in een eerste fase niet genieten van de belastingvermindering.

Een koppel – wettelijk samenwonend of getrouwd – dat een gemeenschappelijke aangifte indient, geniet eveneens van de 100 euro vermindering. Al krijgen ze dat bedrag wel maar één keer.

Werkbonus

En er is meer. De regering heeft de ambitie om de werkbonus te verhogen. Dat moet in de eerste plaats werken aantrekkelijker maken voor de lage lonen. Het gaat hier om een vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid voor wie werkt. Daarbij wordt de bovengrens voor wie in aanmerking komt voor de werkbonus opgetrokken van 2.772 euro naar 2.841 euro.

Dat zal er voor zorgen dat het inkomen van die groep werknemers op jaarbasis minstens 160 euro netto stijgt én er meer mensen recht hebben op de werkbonus. Voor wie aan 2.841 euro komt, wordt dat zelfs een stijging met 278 euro.

Inschepingstaks

Wie zal dat betalen? Ook daar heeft de regering een oplossing voor. De maatregelen worden gecompenseerd door het invoeren van een inschepingstaks voor zowel commerciële als zakelijke vluchten. Voor bestemmingen op minder dan 500 kilometer gaat het om 10 euro, voor reisdoelen die verder weg liggen gaat het om 2 euro (binnen Europa) of 4 euro (buiten Europa). Ook de accijnzen op tabak gaan de lucht in.

Verschillende lonen worden ook geïndexeerd. Weet je niet of dat bij jou het geval is? Bekijk hier of je een indexering mag verwachten én hoeveel die precies bedraagt.

