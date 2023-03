Mini-omnium is een derde goedkoper dan full omnium: maar voor welke formule ga je bij een tweedehandsauto?

IndependerNiet alleen bij een splinternieuwe auto is een omniumverzekering een must. Ook als je een tweedehandswagen koopt, zorgt een omnium voor de nodige gemoedsrust. Maar ga je dan voor een full omnium of voor een ‘kleine’ variant? Independer.be overloopt de mogelijkheden en geeft advies.

Stel: je hebt voor een aantrekkelijke prijs een occasiewagen kunnen kopen, maar twijfelt nog tussen een gewone verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid) of een duurdere omniumverzekering. Welke moet je kiezen? Het hangt er allemaal vanaf hoe oud je wagen is, en wat de totale aankoopprijs was.

Kocht je een occasie van 6.000 euro of eentje van 12.000 euro? De waarde van je auto heeft een invloed op de terugbetaling die je van je verzekeraar ontvangt als je een perte totale of totaal verlies hebt.



Is je wagen niet meer te herstellen? Dit vergoedt de verzekering bij een perte totale.

Welke verzekering dekt wat?

• De verplichte BA of autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid verzekert je voor de materiële en lichamelijke schade die je veroorzaakt aan de tegenpartij bij een ongeval.

• De kleine omnium of mini-omnium dekt je eigen materiële schade waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent: diefstal, brand, glasbreuk, aanrijding met dieren en schade door natuurkrachten. Een hagelbui die het dak van je auto vol putjes achterlaat, bijvoorbeeld.

• De full omnium vergoedt ook je eigen materiële schade als je bij een ongeval in fout bent. Uiteraard betaal je voor een full omnium een hogere jaarlijkse verzekeringspremie. Met een full omnium krijg je de herstellingskosten volledig terugbetaald, voor zover het niet om een totaal verlies gaat.



Opgelet: Ondanks het feit dat de full omnium je de grootste waarborg biedt, zijn er nog steeds situaties waarvoor je niet verzekerd bent: lees hier welke precies en hoe je toch de nodige dekkingen verkrijgt.

Welke omnium kies je?

Elk jaar daalt een auto in waarde. Verzekeraars passen een bepaald afschrijvingspercentage toe op de aankoopwaarde van de wagen. Hoe ouder je auto, hoe minder je krijgt terugbetaald bij een totaal verlies van je wagen.

In je autoverzekeringscontract staat aangegeven welk afschrijvingspercentage wordt toegepast om de waardevermindering van je auto te berekenen. Over het algemeen is een nieuwe auto na één jaar al 25 procent minder waard.

• Een full omnium is over het algemeen interessant voor auto’s met een maximale leeftijd van vier jaar. Daarna wegen de voordelen niet meer op tegen de hoge verzekeringspremie die je voor een full omnium betaalt, want de waarde van je voertuig is intussen fel gedaald.

• Is je tweedehandsauto ouder dan vier jaar? Dan is de aantrekkelijkste formule de mini-omnium. Je betaalt maar liefst een derde minder premie dan voor een full omnium. Je eigen materiële schade is weliswaar niet gedekt als je bij een ongeval in fout bent, maar je bent wél nog verzekerd tegen brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten (zoals storm en hagel) en aanrijdingen met dieren. Als je een tweedehandsauto koopt waarmee je nog een tijdje wil rondrijden, is dat een geruststellend gevoel.



Is een kleine omnium dé gepaste verzekering voor jouw wagen? Check hier alle voordelen en voorwaarden.

Tip: vergelijk de premies goed

Twijfel je toch nog tussen full omnium en mini-omnium, bijvoorbeeld omdat je jonge tweedehandsauto maar drie jaar oud is? Surf dan nu naar Independer.be en vergelijk het aanbod van diverse verzekeraars of gebruik de onderstaande paarse kader.

