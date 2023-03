Minder werken én evenveel pensioen opbouwen: onze werkexpert overloopt de mogelijkheden

“Je wettelijk pensioen wordt altijd berekend op basis van je brutoloon”, zegt Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de UGent. “Verdiende je als werknemer in de privésector gemiddeld 3.000 euro bruto, 45 jaar lang, dan krijg je 60 procent van dat bedrag of 1.800 euro als pensioen. Tenzij je gezinshoofd bent zonder meewerkende echtgenote, dan houd je 75 procent pensioen over, of 2.250 euro.”

Ben je daarentegen ambtenaar? “Dan berekent de overheid je pensioen op basis van wat je de laatste tien jaar van je loopbaan gemiddeld bruto verdiend hebt. Vandaar dan ook dat ambtenaren zeker in het verleden een wat hoger pensioen kregen dan werknemers uit de privé: in de laatste jaren dat je werkt ligt je brutoloon hoger, dus ook het gemiddelde ervan, en dus ook het pensioen.”

Wat als je deeltijds begint te werken?

Dan daalt het gemiddelde brutoloon van je werkjaren en dus je uiteindelijke pensioen. “Stel nu dat je vanaf je 20ste verjaardag twintig jaar lang voltijds gewerkt hebt, tegen een brutoloon van 3.000 euro, om dan vanaf je 40ste nog 25 jaar lang halftijds te werken. Dan bedraagt je gemiddelde brutoloon over die 45 jaar nog maar 2.167 euro. En zakt je pensioen dus van 1.800 euro naar 1.300 euro. Ben je gezinshoofd zonder meewerkende echtgenote, dan bedraagt je pensioen nog 1.625 euro.”

Dat geldt ook voor de andere lagere en hogere brutolonen, aldus professor Baert. Behalve dan voor de allerhoogste brutolonen vanaf 64.000 euro per jaar.

Er is vaak wel een oplossing

Tot zover de situatie waarin je deeltijds werkt zonder enige vorm van financiële compensatie aan te vragen. “De overheid biedt heel wat vormen van tijdskrediet en thematische verloven waarmee je je werk tijdelijk kan stopzetten, om iets anders te doen, terwijl je onverstoord je pensioen blijft opbouwen.”

In die periode bouw je dan verder aan je pensioen op basis van een zogenaamd ‘normaal fictief loon’. Met andere woorden: voor je pensioen maakt het dan niet uit dat je tijdelijk niet werkte. Dat is trouwens ook zo tijdens dagen van staking, jaarlijkse vakantie of dagen waarop je niet werkt wegens een arbeidsongeval of beroepsziekte.

De zaak verandert alleen mogelijk als je voor een landingsbaan gaat. “Ben je bijvoorbeeld 60 jaar en werk je voltijds? Dan kan je kiezen voor een landingsbaan, waarbij je vier vijfde of halftijds werkt. Je pensioen bouw je dan respectievelijk twee of vijf jaar lang op zoals wanneer je gewoon voltijds zou werken. Daarna bouw je minder pensioen op.”

Welke tijdskredieten en verloven?

Over welke vormen van tijdskrediet en thematische verloven hebben we het dan, waarmee je pensioen op peil blijft? Wel, bijvoorbeeld tijdskrediet dat je kan opnemen om te zorgen voor je kind(eren) van minder dan 8 jaar oud. Dan moet je de biologische vader of moeder, de echtgenoot, partner of meemoeder van de biologische moeder zijn, het kind als vader erkend hebben, of het kind geadopteerd hebben.

Ook tijdens ouderschapsverlof groeit je pensioen gewoon verder. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet je opnieuw een van bovenstaande personen zijn, en werknemer bij een werkgever onderworpen aan het Belgisch recht, waarbij je een loon ontvangt waarop je sociale bijdragen betaalt. Dat ouderschapsverlof kan je beginnen opnemen zolang je kind geen 12 jaar is. Heeft je kind een fysieke of mentale beperking? Dan kan je ouderschapsverlof opnemen tot je kind 21 jaar is. En dan zijn er natuurlijk ook nog het moederschaps-, vaderschaps-, adoptie- en pleegouderverlof – ook tijdens die mooie dagen groeit je pensioen netjes verder.

Wil je tijd om palliatieve zorg te verlenen? Daarvoor kan je tijdskrediet én palliatief verlof (in de privésector) nemen, terwijl je gewoon verder pensioen opbouwt. Of ook zorgkrediet, in de openbare sector. Daarnaast kan je je werk met vol behoud van pensioen onderbreken om te zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid, je eigen minderjarig zwaar ziek kind of een minderjarig zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van je gezin. In de privé valt dat te combineren met thematisch verlof.

Het laatste type tijdskrediet dat je kan opnemen terwijl je pensioen onverstoord blijft toenemen, is om een erkende opleiding te volgen. Die opleiding moet dan wel erkend zijn door de gemeenschap, en daarnaast aan enkele technische voorwaarden voldoen. Jijzelf moet minstens twee jaar bij een werkgever werken, tenzij je het tijdskrediet onmiddellijk opneemt na je laatste ouderschapsverlof.

Minder werken, evenveel pensioen: het kan

Het aantal deeltijdse werknemers in ons land blijft min of meer stabiel. Volgens de Enquête naar Arbeidskrachten van Statbel waren 1.195.000 Belgen deeltijds aan de slag in 2021. “Maar het kan dus in ieder geval wel: minder werken en toch evenveel pensioen opbouwen. Maar dan meestal wel alleen wanneer je een of andere vorm van tijdskrediet of thematisch verlof neemt. Klop dan eens aan bij je vakbond, ze helpen je de beste keuzes te maken”, besluit Stijn Baert.

