Minder knappe sollicitanten krijgen 37% minder uitnodigingen voor een jobgesprek. Hoe komt dat? En kan je hieraan ontsnappen?

Voorgoed gedaan met te veel betalen voor energie? “Een sturend energiebe­heers­sys­teem kan je stevige besparin­gen opleveren”

Sinds de crisis houden we onze energiekosten angstvallig in de gaten. Er komen nu ook meer systemen die je gas-, elektriciteit- en straks ook waterverbruik zo regelen dat het je zo weinig mogelijk kost. Erg interessant is maakjemeterslim.be, dat al die systemen – en hun prijs – vergelijkt. Initiatiefnemer Patrick Devos: “Als je zonnepanelen, een warmtepomp en/of een elektrische auto hebt, kan zo’n energiebeheersysteem je stevige besparingen opleveren.”