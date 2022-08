Minder gas verbruiken deze winter? Deze vijf stappen kan je nu al zetten

1. Pak koudebruggen aan

Veel woningen hebben te maken met koudebruggen. Het zijn plaatsen waar luchtstromen van binnen naar buiten circuleren. In de herfst en winter zorgt een koudebrug voor koudere temperaturen, terwijl ze in de zomer net de warmte naar binnen jaagt. Sommige koudebruggen kan je met een minimum aan inspanningen, kennis en kosten aanpakken. Denk maar aan de speling aan de onderkant van de buitendeur of de plaats waar leidingen uit de vloer of muur komen. Ook rond ramen en deuren circuleert vaak koude lucht.

2. Kook energiezuinig

Een tip waar je al meteen mee aan de slag kunt. Het advies van de federale regering om eten in de microgolf op te warmen, vormde al snel het mikpunt voor hoongelach. Maar het fornuis biedt nog andere mogelijkheden tot energiebesparing. Bij koken met inductie gaat slechts tien tot twintig procent van de energie verloren, terwijl dat bij een gasvuur enkele tientallen procenten hoger oploopt. Gezien de torenhoge aardgasprijzen blijkt een inductiekookplaat dan ook een toekomstgerichte investering. Daarnaast bewijzen aangepaste kookgewoontes hun nut, zoals het gebruik van een deksel of het koken met een pan van de juiste omvang op een kookpit met de aangewezen afmetingen.

3. Controleer het kattenluik

Poezen of honden houden ervan om zich via het kattenluik vrij te bewegen. Maar mogelijk glipt er langs dat kattenluik ook continu lucht naar binnen? Heb je een oud kattenluik, dan is het misschien wel aangewezen om dat te vervangen door een nieuw, tochtvrij exemplaar. Mogelijk biedt ook een kattenluik voor de binnendeur soelaas. Op die manier hoeft de deur tussen de hal en de woonkamer bijvoorbeeld niet voortdurend geopend te blijven.

4. Isolatie en hernieuwbare energie

Het loont vandaag meer dan ooit om jouw woning te isoleren. Van de spouwmuren, over het dak, tot de vloer en de ramen … De mogelijkheden zijn legio. Je houdt er wel best rekening mee dat de prijzen voor isolatiematerialen de voorbije maanden sterk zijn gestegen en de orderboekjes van veel gespecialiseerde firma’s aardig gevuld zijn. Isolatie en hernieuwbare energie gaan hand in hand. Aan opportuniteiten opnieuw geen gebrek, met onder meer zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers en thuisbatterijen.

5. Investeer in een slimme thermostaat

Er bestaan verschillen soorten slimme thermostaten. Met een programmeerbare thermostaat stem je de temperatuur in huis af op de tijden waarop je aanwezig bent. De meeste toestellen zijn zelflerend en volgen dus gaandeweg jouw leefgedrag. Je kunt een slimme thermostaat ook vanop afstand bedienen. Met een tik en een swipe geef je aan dat je later thuis zult zijn, waardoor de verwarming ook pas later moet in werking treden. Bovendien krijg je via de app ook inzicht in je verbruik. Het valt uiteraard aan te raden om de kamertemperatuur niet nodeloos hoog in te stellen. Volstaat een graadje minder, dan bespaar je daar deze winter ettelijke euro’s.

Wil je deze zomer ook al minder energie verbruiken? Met deze 9 handige tips verbruik je een pak minder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijnenergie.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijnenergie.MijnEnergie.be is een onafhankelijke energieprijzenvergelijker van elektriciteits- en gasaanbiedingen.