Miljoenenflats te koop: “Geen inkijk en frontaal zeezicht in Knokke-Heist voor 2.595.000 euro, meubilair en decoratie inbegrepen”

Europees Parlement eist volledig embargo op Russische olie en gas, wat houdt dat precies in?

Het Europees Parlement wil een onmiddellijk verbod op de import van Russische olie en gas. Dat blijkt uit een resolutie over de oorlog in Oekraïne die in Straatsburg is goedgekeurd. Met de resolutie wil het halfrond de druk op de Europese Commissie en de lidstaten opvoeren om strengere sancties te nemen tegen het regime van de Russische president Vladimir Poetin.

7 april