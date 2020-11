Miljardair Warren Buffett investeert in vaccinmakers Pfizer en Merck

Ook zette Berkshire in op farmaceuten AbbVie en Bristol-Myers Squibb. Tegelijkertijd verlaagde de multimiljardair zijn belangen in financiële bedrijven, waaronder Wells Fargo en JPMorgan Chase, zo komt naar voren uit documenten uit het derde kwartaal.

Berkshire was al begonnen met het kopen van aandelen in de gezondheidsbedrijven voordat Pfizer vorige week bekendmaakte dat zijn kandidaat-vaccin in klinische proeven 90 procent werkzaam bleek. Merck ondersteunt het onderzoek naar meer dan 50 potentiële coronavaccins en onderzoekt daarnaast een medicijn voor de behandeling van een longontsteking bij coronapatiënten.

Buffetts bedrijf had aan het eind van het derde kwartaal in AbbVie, Bristol-Myers Squibb en Merck elk een belang van meer dan 1,8 miljard dollar en ongeveer 136 miljoen dollar in Pfizer. Het investeringsbedrijf verkleinde het belang in Wells Fargo iets, en verlaagde de investering in JPMorgan met maar liefst 96 procent.