Militaire uitgaven wereldwijd op recordhoogte in 2021: in totaal 2,1 biljoen dollar

Vorig jaar zijn de militaire uitgaven wereldwijd opnieuw gestegen naar recordhoogtes, onder meer als gevolg van de nakende Russische invasie in Oekraïne. Dat meldt het in Stockholm gevestigde vredesonderzoeksinstituut SIPRI. Het toonaangevende instituut voorspelt ook dat de trend — vooral dan in Europa — zal aanhouden.

Ondanks de economische gevolgen van de coronapandemie zijn de mondiale militaire uitgaven in 2021 met 0,7 procent gestegen, blijkt uit het SIPRI-rapport. “In 2021 stegen de militaire uitgaven voor het zevende opeenvolgende jaar, tot 2,1 biljoen dollar. Dit is het hoogste cijfer dat we ooit hebben geregistreerd”, verklaarde SIPRI-onderzoeker Diego Lopes da Silva aan AFP.

Qua totale uitgaven eindigt België wereldwijd op de 34ste plaats qua totale militaire uitgaven, volgens het SIPRI-rapport. Het ging vorig jaar om 6,31 miljard dollar of 1,1 procent van het bruto binnenlands product. In 2020 was het één procent van het bbp.

Russische militaire uitgaven pak hoger dan wereldgemiddelde

De Russische uitgaven stegen voor het derde jaar op rij, met 2,9 procent naar 65,9 miljard dollar. Daarmee vertegenwoordigen ze 4,1 procent van het bbp van het land, wat een pak hoger is dan het wereldgemiddelde, aldus Lopes da Silva.

Het is onder meer dankzij de inkomsten uit de olie- en gasexport dat Moskou in staat was om dergelijke grote militaire uitgaven te financieren. Volgens het instituut is het moeilijk te voorspellen of Rusland dit uitgavenniveau zal kunnen handhaven, nu het Westen het land heeft gebombardeerd met een golf van sancties in reactie op de oorlog in Oekraïne.

Toen in 2014 de Krim werd geannexeerd, was Moskou ook al het doelwit van sancties maar de energieprijzen waren lager, wat het moeilijk maakt om de doeltreffendheid van de sancties te beoordelen. "Nu (...) hebben we nog strengere sancties, maar we hebben hogere energieprijzen die Rusland kunnen helpen om zijn militaire uitgaven op dit niveau aan te houden," vervolgde de onderzoeker.

Ook NAVO-landen verhogen uitgaven

Naarmate de spanningen in Europa toenamen, verhoogden ook de NAVO-leden mee hun uitgaven. Zo haalden vorig jaar acht leden van het bondgenootschap hun doelstelling om 2 procent van het bbp aan de militaire begroting te besteden. Lopes da Silva verwacht bovendien dat de militaire uitgaven zullen blijven stijgen.

De Verenigde Staten, die met 801 miljard dollar aan militaire uitgaven in 2021 alle andere landen ver achter zich lieten, gingen tegen de wereldwijde trend in en verlaagden hun uitgaven met 1,4 procent. Terwijl de wapenaankopen het afgelopen decennium met 6,4 procent zijn gedaald, zijn de Amerikaanse uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling daarentegen wel met 24 procent gestegen.

“De Amerikaanse regering heeft herhaaldelijk benadrukt dat het Amerikaanse leger zijn technologische voorsprong op zijn strategische concurrenten moet behouden”, aldus Alexandra Marksteiner, een andere onderzoeker van SIPRI.

China op tweede plaats

Na de VS volgt op de tweede plaats in de ranglijst China, met een geschat bedrag van 293 miljard dollar aan militaire uitgaven, goed voor een verhoging met 4,7 procent vorig jaar. Het is al het 27ste jaar op rij dat Peking de militaire uitgaven optrekt, wat ook enkele andere landen in de regio ertoe heeft aangezet om hun militaire budgetten te verhogen.

Zo gaf Japan 7 miljard dollar uit, een stijging met 7,3 procent en meteen ook de grootste jaarlijkse stijging sinds 1972. Australië trok 4 procent meer uit voor zijn leger, tot 31,8 miljard dollar in 2021.

India op plaats drie

India, dat met 76,6 miljard dollar de top drie afsluit, verhoogde eveneens zijn militaire uitgaven in 2021, maar met een bescheidener 0,9 procent. Het Verenigd Koninkrijk staat op de vierde plaats, met een stijging van de militaire uitgaven met 3 procent tot 68,4 miljard dollar. Het wipt daarmee over Saoedi-Arabië, dat de uitgaven met 17 procent terugdrong tot naar schatting 55,6 miljard dollar.