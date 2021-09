Militair op rust klust bij in Plopsaland De Panne en verdient 3.100 euro netto: “Hoe meer centen, hoe meer kopzorgen”

Jan (51) verruilde zijn job als grafisch vormgever voor een eigen ijssalon: “Mijn omzetcij­fer is recht evenredig met het aantal uren zonne­schijn”

2 augustus Onze redacteur vraagt elke week aan enkele Vlamingen hoeveel ze verdienen. Vandaag is Jan Vandewiele (51) aan de beurt. Hij werkte zestien jaar als grafisch vormgever voor vooraanstaande klanten in de mode- en kunstwereld. In het midden van zijn midlifecrisis koos hij — in plaats van een sportwagen te kopen — om een cursus te volgen aan de Gelato University in Bologna. Zonder horeca-ervaring stampte hij vijf jaar geleden Cremerie Germaine uit de grond in de Koekenstad: een hotspot met gelato om bij weg te smelten. “Ik moet er flink wat verkopen om uit de kosten te komen.”