Mild herfstweer is goed nieuws voor je energiefactuur: zo haal je er het maximaal voordeel uit

Thermostaat graadje lager

Wanneer het buiten aangenaam warm is, neemt de behoefte aan extra verwarming uiteraard af. Aangezien de woning in de loop van de dag opwarmt, mag de thermostaat ’s morgens mogelijk één of enkele graden lager. De vuistregel luidt dat één graadje minder een besparing van zeven procent op de verwarmingsfactuur oplevert. Nu het ’s avonds sneller afkoelt, is het mogelijk wel raadzaam om je dan onder dat knusse fleecedekentje te nestelen.