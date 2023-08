“Mijn zonen laten opdraaien zodat hun pa nog brood kan kopen, dat wil ik niet”: hoeveel verdient tuinarchitect Luc (62) vlak voor zijn pensioen?

Deze roesthoop is meer dan een miljoen euro waard: “Het gaat om een zeer zeldzame racewagen”

De Ferrari 500 Mondial Spider is een zeldzame sportwagen die miljoenen euro’s waard is en zelfs een gedeukte en verroeste carrosserie ervan kan nog veel geld in het laadje brengen. Daarvan is veilinghuis RM Sotheby’s in ieder geval overtuigd, want het verwacht dat de roesthoop op de foto’s meer dan een miljoen euro oplevert.