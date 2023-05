“Mijn pensioensparen levert mij 1.970 euro netto extra pensioen op per maand”: Roland werkte als (zelfstandig) cameraman, producer en fotograaf

De financiële levensles­sen van bedrijfs­lei­der Michel Van den Brande (61): “In aandelen geloof ik niet”

Ondernemer Michel Van den Brande knokte zich omhoog van arbeider tot bedrijfsleider. Het maakte van hem ’s lands bekendste stellingbouwer, zeker na zijn geroemde passage in The Sky is the Limit. We vroegen de eigenaar van Kontrimo welk advies hij zou geven aan zijn 20-jarige zelf en wat zijn financiële successen en missers zijn. “Met inzet, doorzettingsvermogen en gezond verstand ben ik de nummer één van België geworden.”