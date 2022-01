“Mijn man krijgt 16 euro invaliditeitsuitkering per jaar. Daarvan gaat nog 4 euro naar de overheid”: Vera en Roger (beide 76) vertellen hoe ze rondkomen

Het gezinsinko­men van Elise en Jens (25): 3.750 euro. “We hebben een extra maandloon dankzij het voetbal, daarmee sparen we voor een huis”

Als jong koppel met een kindje is het voor Elise en Jens niet makkelijk om een eigen stulpje te vinden. Zeker niet aan de kust, waar ze voor 750 euro per maand een appartementje huren. “Gelukkig verdien ik als voetballer nog een extra maandloon”, zegt Jens. “Maar dat inkomen reken ik niet mee in ons budget. Dat dient om te sparen voor het huis dat we willen kopen.”

14 december