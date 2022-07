“Mijn laptop was in een dag plots 150 euro duurder”: mogen winkels prijzen verhogen in de solden? En hoe doorzie je de trucjes?

Geplande fusie tussen Proxi­mus-doch­ter TeleSign en NAAC stopgezet: beursgang valt in water

De fusieovereenkomst tussen TeleSign, de Amerikaanse dochteronderneming van Proximus, en NAAC is stopgezet. Dat meldt Proximus donderdagavond in een persbericht. Daardoor valt de beursgang van TeleSign in het water.

