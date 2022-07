Mijn kind werkt als jobstudent: wanneer kan ik mijn Groeipakket verliezen?

JobatJonge mensen die in de zomer zélf een zakcentje bijverdienen, kunnen we alleen maar aanmoedigen. Maar wat zijn mogelijke gevolgen van zo’n vakantiejob met oog op je Groeipakket? Jobat.be klopte aan bij Tine Janssens, Director Operations van uitbetalingsactor Infino.

Tot en met de maand waarin je kind 18 jaar wordt, heb je als ouder voor je kind onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket als je in Vlaanderen woont. Je loon speelt sowieso nooit een rol bij het Groeipakket. Hoeveel je verdient is enkel belangrijk voor de belastingen. Vanaf 18 tot 25 jaar kun je als student werken en als ouder toch je Groeipakket voor je kind behouden onder bepaalde voorwaarden. Volgens Infino zijn er dus verschillende situaties waarbij je vakantiejob een ongewenste impact kan hebben op het Groeipakket.

Situatie 1: Je kind werkt meer dan het jaarlijkse maximum van 475 uur, met een arbeidsovereenkomst voor studenten van verminderde sociale bijdragen (Student@Work):

“Als dat het geval is, bekijkt je uitbetalingsactor of de 80 uur tewerkstelling per maand niet overschreden wordt. Is dat niet het geval, dan blijft het recht op Groeipakket behouden voor die maand. Is dat wel zo, dan vormt dat een beletsel voor het ontvangen van het Groeipakket voor die maand”, zegt Tine Janssens. Bekijk hier wat je moet doen als je te veel gewerkt hebt.

Situatie 2: Je kind werkt in een kalendermaand meer dan 80 uur via een andere tewerkstelling (werk als interim, met een vast contract van bepaalde of onbepaalde duur, met een studentencontract zonder verminderde sociale bijdragen of als doctoraatsstudent):

“Indien de 80 uur per maand overschreven worden, vormt dat een beletsel voor het ontvangen van het Groeipakket voor die maand”, weet Tine Janssens. Tellen niet mee: werk in het kader van alternerend leren, een stage die nodig is voor het behalen van een diploma, getuigschrift of brevet, werk in het kader van een erkende en gecontroleerde leerovereenkomst en vrijwilligerswerk. Tellen niet mee voor kinderen met een zorgtoeslag (tot max. 21 jaar): tewerkstelling in een maatwerkbedrijf.

Er zijn nog meerdere situaties, los van vakantiejobs, waarbij je als ouder moet opletten dat de tewerkstelling van je kind niet kan leiden tot verlies van het Groeipakket. “Het is een hele waslijst aan verschillende voorwaarden of er impact kan zijn op het Groeipakket”, weet Tine Janssens. Op Jobat.be kan je een tool terugvinden die je kindergeld berekent. Heb je toch nog twijfels? “Neem dan contact op met de uitbetaler van het Groeipakket”, zegt Tine Janssens.

Mag een jobstudent ‘s nachts werken? En wat moet er allemaal in mijn contract staan? Lees hier alles wat je moet weten voordat je als student gaat werken.

Lees ook op Jobat.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Jobat.be. Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.