Mijn auto is niet meer nieuw: vanaf wanneer moet ik mijn verzekering herbekijken?

IndependerWie een autoverzekering zoekt, heeft tal van mogelijkheden. Niet alleen de onderlinge prijzen verschillen sterk, ook de geboden dekking. En laat net dat belangrijk zijn bij eventuele schade of diefstal. Toch is het niet altijd aangewezen om de meest complete of duurste verzekering te nemen. Independer.be legt hoe je de juiste dekking voor je auto kiest.

Wat is de beste verzekering voor je wagen? Het is een vraag waar geen eenduidig antwoord op bestaat. Want voor een gloednieuwe wagen neem je best een andere verzekering dan voor een oudere wagen. Klinkt logisch, maar in praktijk vergeten eigenaars vaak hun lopende autoverzekering te wijzigen of te vergelijken met andere formules.

BA-verzekering

Volgens de Belgische wet is elke eigenaar verplicht een BA-verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) te nemen. Die geeft een dekking tegen materiële en lichamelijke schade die je veroorzaakt aan derden. Stel dat je bij een ongeval in fout bent en schade veroorzaakt aan een tegenpartij. Je verzekeraar komt dan tussenbeide voor die schade. De schade aan je eigen wagen is niet gedekt. Hier draai je dus zelf op voor de kosten. Ook bij diefstal komt de verzekeraar niet tussenbeide.

Mini-omnium of full-omnium

Wil je een ruimere dekking tegen onder andere brand of diefstal? Dan is een mini-omnium aangewezen. Ook schade na aanrijding met dieren is hier gedekt, net zoals glasbreuk en schade door inbraak. Wie verlangt dat ook de eigen schade wordt vergoed bij een ongeval waarbij je in fout bent, kiest best voor een full omnium. Die kosten kunnen namelijk hoog oplopen. Ook voor vandalisme ben je dan gedekt. Al moet je hier wel goed de polis nalezen.

Vuistregels

In praktijk zijn er enkele vuistregels die je helpen om de keuze te maken. Wie een nieuwe wagen koopt, kiest best voor een full omnium. Je wagen heeft op dat moment namelijk nog altijd een hoge waarde. De eerste vijf jaar houd je hier best aan vast. Eenmaal je wagen ouder is dan vijf jaar, is de waarde in de meeste gevallen al fiks gedaald en volstaat een mini-omnium.

Is je wagen ouder dan tien jaar? Dan is een BA-verzekering voldoende. De waarde van je auto is dan al dusver gedaald, dat die de hogere premies niet meer rechtvaardigt.

Let wel: dit blijft de theorie. In de praktijk spelen diverse andere factoren een rol. Is de waarde van je wagen zelfs na al die jaren nog hoog? Dan blijft een ruimere dekking aangewezen. Net zoals wanneer je heel vaak op baan bent. Daarnaast is het verstandig een ruimere verzekering te nemen zolang je autolening niet is afbetaald. De aangeboden verzekeringen onderling vergelijken, alsook de precieze dekking, is sowieso altijd aangewezen.

Besparing?

Hoeveel je bespaart om na een zekere tijd over te schakelen naar een beperktere dekking, verschilt van persoon tot persoon. Hoeveel ongevallen heb je veroorzaakt waarbij je in fout was? Hoeveel schadegevallen zijn er geweest? Welke wagen heb je? Het zijn allemaal factoren die hun invloed hebben.

Voorbeeld We nemen een Volkswagen Golf uit 2017 als voorbeeld. De chauffeur is 29 jaar en was de laatste vijf jaar verzekerd voor de wagen. Ongevallen waarbij hij in fout was, had de chauffeur niet. Kiest de chauffeur voor een BA (verplicht) + full omnium, dan betaalt hij bij Ethias 1.401,08 euro per jaar. Nemen we dezelfde voorwaarden, maar dan een BA + mini-omnium, dan zakt de jaarlijkse premie tot 763,20 euro. Enkel een BA-verzekering kost 485,90 euro. Volgens de vergelijker van Independer betaal je voor dezelfde voorwaarden bij Corona Direct voor een BA + mini-omnium jaarlijks 629,43 euro. Voor enkel een BA-verzekering is dat 518,07 euro. Bij Yuzzu gaat het voor BA + mini-omnium om 356,39 euro per jaar. Kies je bij Yuzzu enkel de BA-polis, dan betaal je 210,82 euro. Bij Aedes speelt de leeftijd een belangrijke rol. In dit geval kiezen we voor P30, een autoverzekering voor bestuurders tussen de 30 en 34 jaar. Enkel een BA-verzekering kost de chauffeur in het voorbeeld op jaarbasis 375,01 euro. Een mini-omnium kost 655,01 euro en een full omnium 1.075,01 euro.

Conclusie? Een autoverzekering blijft iets persoonlijks en is door diverse factoren bepaald. Lees altijd goed de polis na om te weten wat je precieze dekking is. En ja, door het aanbod van de verzekeraars te vergelijken, kan je duidelijk besparen.

