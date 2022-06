“Mijn appeltje voor de dorst heb ik al opgegeten”: de geldzaken van (musical)acteur Chris Van Tongelen (53)

Fabrizio (29) over financiële misstap: “De eerste vier jaar als zelfstandi­ge heb ik mijn boekhou­ding aan een zogenaamde ‘boekhouder’ toever­trouwd”

Fabrizio Tzinaridis (29), momenteel op zoek naar de ware liefde in ‘De Bachelor’ op Play4, laat in zijn portemonnee én zijn ziel kijken. In onze rubriek Centen en percenten vertelt hij openhartig hoe hij met geld omgaat, welke financiële lessen hij van zijn ouders leerde en hoe hij spaart voor zijn pensioen: “Rechtszaken, advocaatkosten en achterstallige btw-lasten deden me bijna de das om. Ik heb een paar tienduizenden euro’s moeten terugbetalen.”

