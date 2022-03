Middenklasse voelt hogere energieprijzen het meest

Livios Gemiddelde verwar­mings­kost slecht geïsoleer­de woning nu al 313 euro per maand: zo wapen je je tegen verdere prijsstij­gin­gen

De energiecrisis treft iedereen, maar wie in een slecht geïsoleerde woning leeft, voelt de prijsstijging het hardst. Uit berekeningen van de Confederatie Bouw blijkt dat de gemiddelde maandelijkse verwarmingskosten voor zo’n woning op een jaar tijd stegen van 94 naar 313 euro. Isoleren is dus de boodschap. En dat doe je best niet willekeurig, want de keuze van de isolatieklussen bepaalt mee de grootte van je besparing. Bouwsite Livios geeft een overzicht.

11 maart